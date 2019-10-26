Что произошло за день: суббота, 26 октября

Мария Бутина вернулась в Москву, а американцы начали возвращаться в Сирию

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Мария Бутина прилетела в Москву из США, где она была арестована в июле 2018 года и осуждена за нарушение закона США об иноагентах. Посольство США в РФ выступило в защиту судебной системы своей страны в связи с делом россиянки.

- СМИ узнали о возвращении американских военных в Сирию из Ирака. Иракский телеканал Rudaw показал прибытие американской техники на север Сирии. По его данным, колонна направляется в сторону Дейр-эз-Зора.

- Минобороны РФ обвинило США в содействии незаконному вывозу нефти из Сирии. В российском военном ведомстве сообщили, что Пентагон контролировал и продолжает отслеживать добычу нефти на территории Сирии и её транспортировку за пределы страны.

- Скончалась солистка "Бурановских бабушек". 28 октября Наталье Пугачевой исполнилось бы 84 года.