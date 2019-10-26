Скончалась 83-летняя солистка "Бурановских бабушек"

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Ушла из жизни солистка творческого коллектива "Бурановские бабушки" Наталья Пугачева, сообщил в своем твиттере глава Удмуртии Александр Бречалов.

Не стало народной любимицы Пугачевой Натальи Яковлевны, солистки Бурановских бабушек.

Мои соболезнования родным и близким pic.twitter.com/IJxxSXETFI — Александр Бречалов (@brechalov) October 26, 2019

Наталья Пугачева родилась в 1935 году, 28 октября ей исполнилось бы 84 года.

"Бурановские бабушки" получили широкую известность после того, как заняли второе место на песенном конкурсе "Евровидение" в 2012 году в Баку.