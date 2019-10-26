Первую партию "Фризиума" поставили в Россию

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Первую партию "Фризиума" на более чем 500 детей привезли в Россию, сообщила в фейсбуке директор благотворительного фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава.

"В Россию приехала первая партия фризиума для 540 детей!!! В Москве фризиум начнут выдавать детям в середине недели, в регионах в конце недели (время на доставку)", - написала Мониава.

Она отметила, что препараты ввозятся в Россию для конкретных детей из расчета на три месяца. Первая партия предназначена для 540 детей, впоследствии ожидаются поставки новых партий. По ее словам, Минздрав обещает обеспечить препаратами всех нуждающихся детей.

Мониава добавила, что сроки поставки других необходимых препаратов - Диазепам, Мидазолам, Фенобарбитал - на данный момент неизвестны.

"Закупка других незарегистрированных препаратов для лечения эпилепсии, которые не относятся к списку наркотических - Фенитоин (инъекционная форма), Этосуксимид (сироп), Сультиам, Стирипентол, Вигабатрин и др. - по каким-то причинам не произведена. Я сейчас думаю, что с этим делать, возможно, откроем сбор средств и купим сабрил сами", - пишет она.

Директор благотворительного фонда отмечает, что произведенная закупка касается только детей до 18 лет, и добавила, что ждет регистрации "Фризиума" в России. Это, по ее мнению, "будет реально системным решением всей этой истории".

После задержания нескольких матерей при получении "Фризиума" премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в начале сентября распорядился выделить средства из резервного фонда правительства на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями, которые не производятся в России. Оно дало право уполномоченному к ввозу подобных препаратов Московскому эндокринному заводу оперативно закупить и поставить в РФ такие препараты как диазепам, фенобарбитал, мидазолам в 10 лекарственных формах, которые не производятся в России, а также клобазам (известный как "Фризиум").

В конце августа Мониава заявила, что "Фризиум" жизненно необходим детям с эпилепсией, фонду известно о 2000 таких детях. Она объяснила, что отсутствие лекарства, которое облегчает состояние больных, может привести к их смерти, но легального способа его достать у людей нет, а нелегальные поставщики испугались и ушли с рынка. По данным Мониавы на 23 сентября, у 90% детей, нуждающихся во "Фризиуме", не было оформлено необходимых документов, чтобы его разрешили получить.

В начале октября Минздрав выдал разрешения на "Фризиум" более чем 500 детям.