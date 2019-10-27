Новую поставку незарегистрированных в России лекарств осуществят в ноябре

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Еще три незарегистрированных в России лекарства поставят в ноябре, сообщила директор благотворительного фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава.

"Еще немного деталей по фризиуму. Приехали 7620 упаковок таблеток и капсул клобазама (фризиума). Еще три препарата - диазепам, мидазолам и фенобарбитал - приедут в ноябре", - написала она в фейсбуке в воскресенье.

Мониава отметила, что эти препараты завезли для детей, а для совершеннолетних пока иных способов достать лекарства, кроме нелегальных, не существует.

"На сабрил и другие препараты, которые правительство не закупило, так как они не относятся к 3-му списку наркотических, Дом с маяком чуть позже откроет сбор средств", - отмечает директор фонда.

Руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы Нюта Федермессер в своем фейсбуке написала, что пока "Фризиумом" обеспечат 540 детей, но осталось еще более 2000 детей, для которых документы на клобазам (фризиум) еще только готовятся.

"Клобазам (другое название "Фризиума" - ИФ) нужен и взрослым тоже, а их еще даже не начали считать и обеспечивать. При этом среди взрослых есть очень даже дети. Крохотные, живущие у своих мам на руках, очень тяжело болеющие дети, пусть и 18+ по паспорту. Часть из нуждающихся детей проживает в детских домах, а там никто и не думал рассматривать такой вопрос, как назначение фризиума детям с эпилепсией. Регистрировать его надо", - отметила она.

Накануне Мониава сообщила, что "Фризиум" завезли в Россию, пациентам начнут его выдавать с середины недели.