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Минздрав выдал разрешения на "Фризиум" 500 детям из 2000 нуждающихся

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Врачебные комиссии выдали разрешение на получение не зарегистрированного в России противосудорожного препарата "Фризиум" 510 детям из 2000, о которых заявили благотворительные фонды. Об этом сообщила директор департамента лекарственного обеспечения Минздрава Елена Максимкина.

По ее словам, из 2000 случаев, о которых стало известно фондам, были ситуации, когда решение о том, что нужен "Фризиум", принимали родители. Врачебные комиссии не всегда подтверждали его необходимость.

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Максимкина также сообщила, что производители закроют нехватку преднизолона в России. По ее словам, один поставщик готов предоставить 1,4 млн упаковок этого препарата до конца года, остается потребность в еще 600 000. Еще два производителя сказали, что готовы возобновить выпуск преднизолона, добавила она.

Так, по ее словам, в настоящее время поставщик готов предоставить 1,4 млн упаковок препарата к концу года, а требуется ещё около 600 тысяч. По информации Максимкиной, ещё два производителя готовы возобновить производство преднизолона.

Чиновники начали решать проблему закупок не зарегистрированного в России лекарства после того, как таможенники задержали на почте двух женщин, которые закупили это средство через интернет для своих детей.

В конце августа директор благотворительного фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава заявила, что "Фризиум" жизненно необходим детям с эпилепсией, фонду известно о 2000 таких детях. Она объяснила, что отсутствие лекарства, которое облегчает их состояние, может привести к их смерти, легального способа его достать у людей нет, а нелегальные поставщики испугались и ушли с рынка. По данным Мониавы на 23 сентября, у 90% детей, нуждающихся во "Фризиуме", не было оформлено необходимых документов, чтобы его разрешили получить.

В Минздраве пообещали собрать данные о нуждающихся через власти регионов, провести врачебные комиссии и консилиумы и закупить лекарство централизованно через "Московский эндокринный завод".

Фризиум Минздрав Дом с маяком Лида Мониава Елена Максимкина

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