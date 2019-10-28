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В Вологодской и Ярославской областях 11 поездов опоздали из-за обрывов линий связи

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Из-за обрывов линий связи в Ярославской и Вологодской областях из графика выбились 11 поездов дальнего следования и три электрички. Об этом сообщила пресс-служба Северной железной дороги.

Провода порвало шквалистым ветром, объяснили в компании. МЧС ранее предупредило об усилении ветра в регионе в ночь на 28 октября. При порывах скорость ветра достигала 23 метров в секунду.

В частности, задерживаются поезда № 46 Санкт-Петербург - Иваново, № 348 Санкт-Петербург - Уфа; № 148 Москва - Кострома, № 42 Москва - Воркута, № 100 Москва - Владивосток, № 337 Самара - Санкт-Петербург, № 147 Кострома - Москва, № 125 Череповец - Москва, № 41 Воркута - Москва, № 107 Вологда - Москва, № 99 Владивосток - Москва.

Также в Ярославской задержались пригородные поезда № 6278 Ярославль-Главный - Иваново, № 6574 Пищалкино - Рыбинск, № 6225 Данилов - Телищево.

Ярославская область Вологодская область РЖД СЖД

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