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Мощность нефтепровода Унеча-Усть-Луга упала на 40%

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Мощность нефтепровода Унеча-Усть-Луга упала на 40% из-за сбоев в энергоснабжении после шторма на Балтике. Об этом сообщил советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

Шторм начался 25 октября, на следующее утро он утих и с тех пор в Приморске и Усть-Луге погода остается "рабочей", сказал он.

"Однако на материке в воскресенье вечером ураган повалил три опоры линии электропередач, снабжающих НПС на нефтепроводе Унеча-Усть-Луга, и с 22 часов вчерашнего дня внешнее электроснабжение отключено", - объяснил Демин.

По его словам, энергетики обещали восстановить работу электросетей в течение суток.

"Из оставшихся в Усть-Луге трех танкерных позиций месяца одна или две могут стать переходными, - сказал представитель "Транснефти". - В Козьмине опоздавшая позиция 25-26 октября в настоящий момент догружается, также, как и текущая позиция 27-28 октября, позиция 29-30 октября уже на рейде. Порт входит в график. В Новороссийске погода рабочая, опаздывающих танкеров нет. Прием в систему и поставки на НПЗ идут без ограничений".

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Транснефть Усть-Луга Козьмино Балтика Игорь Демин

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