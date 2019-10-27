Поиск

МЧС предупредило о сильном ветре в Москве вечером 27 октября

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Сильный ветер возможен в Москве и Подмосковье вечером в воскресенье и в ночь на понедельник, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Как рассказали в пресс-службе, по прогнозам синоптиков Росгидромета, 27 октября с 17 часов с сохранением ночью 28 октября в Москве ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами 15-20 м/с.

МЧС рекомендует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Москва Пордмосковье МЧС

Новости

Студента подмосковного техникума заподозрили в подготовке убийства однокурсников

Студента подмосковного техникума заподозрили в подготовке убийства однокурсников

600 военных примут участие в торжественном марше 7 ноября на Красной площади

В Москве на зеленой ветке метро из-за человека на путях прерывали движение поездов

Движение на Волгоградском проспекте парализовано из-за ДТП с грузовиком

Движение на Волгоградском проспекте парализовано из-за ДТП с грузовиком

Человек погиб в ДТП с автобусом и шестью автомобилями в Москве

Фигуранту "дела 27 июля" Раджабову добавили еще трех потерпевших полицейских

Арестованного в феврале аспиранта МГУ обвинили в нападении на офис "Единой России"

Арестованного в феврале аспиранта МГУ обвинили в нападении на офис "Единой России"

В Московском зоопарке впервые появились редчайшие балийские скворцы

В Московском зоопарке впервые появились редчайшие балийские скворцы

Москвичам рекомендовали "переобуть" машины на следующей неделе

Оргкомитет "Русского марша" сообщил об отказе мэрии Москвы в согласовании акции

Оргкомитет "Русского марша" сообщил об отказе мэрии Москвы в согласовании акции
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');