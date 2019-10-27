МЧС предупредило о сильном ветре в Москве вечером 27 октября

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Сильный ветер возможен в Москве и Подмосковье вечером в воскресенье и в ночь на понедельник, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Как рассказали в пресс-службе, по прогнозам синоптиков Росгидромета, 27 октября с 17 часов с сохранением ночью 28 октября в Москве ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами 15-20 м/с.

МЧС рекомендует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.