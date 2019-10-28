МАК подключился к расследованию крушения частного самолета под Пермью

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Межгосударственный авиационный комитет (МАК) выясняет причины падения частного легкомоторного самолета в Пермском крае, сообщается на сайте МАК в понедельник.

МАК сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия, которая уже приступила к работе.

По данным регионального министерства территориальной безопасности, воздушное судно разрушено.

Как сообщалось, легкомоторный частный самолет Сеssna-172 пропал 26 октября. Он вылетел с аэродрома деревни Нижнее Городище (Частинский район) и должен был приземлиться на аэродроме в селе Фролы. Спасателям удалось обнаружить пропавшее судно в семи километрах от поселка Аннинск (примерно 120-130 км от Перми) в понедельник, на третий день после исчезновения.

Воздушным судном управлял председатель региональной федерации спорта сверхлегкой авиации (СЛА) Геннадий Белоглазов, он погиб.