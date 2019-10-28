В Пермском крае нашли пропавший в субботу частный самолет
Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В Пермском крае спасатели нашли пропавший 26 октября частный легкомоторный самолет Сеssna-172, сообщила пресс-служба краевого министерства территориальной безопасности. Туда направились поисковики.
Самолет, которым управлял председатель региональной федерации спорта сверхлегкой авиации Геннадий Белоглазов, пропал после вылета из деревни Нижнее Городище в Частинском районе. Он должен был прибыть в село Фролы, но не долетел. Телефон Белоглазова не отвечал.
Самолет искали все выходные. Поискам мешали дождь и низкая облачность.
По факту исчезновения Сеssna-172 Уральское следственное управление на транспорте СКР начало доследственную проверку.