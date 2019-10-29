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СКР возбудил дело по факту крушения частного самолета под Пермью

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ (СКР) возбудило уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета "Cessna 172" в Пермском крае, сообщает пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено по ч.2 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следственно-оперативная группа организовала охрану места происшествия до прибытия членов комиссии Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Изъяты образцы топлива, копии документов, спутниковый навигатор. Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливается местонахождение технических документов на воздушное судно, допрашиваются свидетели происшествия.

"Решается вопрос о прибытии комиссии Межгосударственного авиационного комитета для участия в дополнительном осмотре места происшествия, а также расследовании причин и обстоятельств авиапроисшествия", - говорится в сообщении

Как сообщалось, легкомоторный частный самолет Сеssna-172 пропал 26 октября. Он вылетел с аэродрома деревни Нижнее Городище (Частинский район) и должен был приземлиться на аэродроме в селе Фролы. Спасателям удалось обнаружить пропавшее судно в семи километрах от поселка Аннинск (примерно 120-130 км от Перми) в понедельник, 28 октября, на третий день после исчезновения. Им управлял председатель региональной федерации спорта сверхлегкой авиации (СЛА) Геннадий Белоглазов, он погиб.

Как сообщало министерство территориальной безопасности Пермского края, воздушное судно было разрушено.

К расследованию обстоятельств крушения подключился МАК.

СКР Пермский край МАК

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