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Погиб пилот пропавшего в Пермском крае легкомоторного самолета

Погиб пилот пропавшего в Пермском крае легкомоторного самолета
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Пилот частного легкомоторного самолета Сеssna-172, который пропал в Пермском крае 26 октября, погиб, сообщил источник "Интерфакса"в оперативно-поисковой группе.

Самолет нашли в лесу в 7 км от поселка Аннинск Пермского района, пилот был в кабине, он не выжил, подтвердили в краевом управлении МВД.

Ранее сообщалось, что машиной управлял председатель региональной федерации спорта сверхлегкой авиации (СЛА) Геннадий Белоглазов.

В субботу, 26 октября, Сеssna-172 вылетел с аэродрома деревни Нижнее Городище в Частинском районе в село Фролы и по пути пропал. Телефон Белоглазова не отвечал.

Самолет искали все выходные, и нашли в понедельник утром, сообщило территориальное управление безопасности. К месту его падения вышли поисковики.

Пермский край СКР Геннадий Белоглазов Нижнее Городище Фролы Cessna

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