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Легкомоторный самолет пропал в Пермском крае

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Спасатели проверяют информацию о пропаже легкомоторного самолета в Пермском крае, который вылетел утром в субботу с аэродрома в Частинском районе и не прибыл вовремя в пункт назначения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС.

Как рассказали в пресс-службе, в 15:05 (13:05 по Москве) поступила информация о том, что в 11:30 (9:30 по московскому времени) с аэродрома деревни Нижнее Городище вылетел частный легкомоторный самолет. До настоящего момента о месте и времени его посадки информация не поступала, отметили в МЧС.

Оповещены все экстренные службы, включая транспортную прокуратуру.

По данным информированного источника, на борту находится один человек - пилот. Самолет должен был лететь на аэродром села Фролы.

Позже в региональном министерстве территориальной безопасности сообщили модель пропавшего самолета - "Сессна".

По его информации, в 16:55 в район возможного нахождения самолета вылетел вертолет из аэропорта Большое Савино, были направлены спасатели Пермской краевой службы спасения, оперативная группа ГУ МЧС России по Пермскому краю, добровольцы из числа местных жителей.

По данным региональных СМИ, на борту мог находиться председатель федерации спорта сверхлегкой авиации Пермского края Геннадий Белоглазов.

Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" пока не располагает.

По известному агентству номеру связаться с Белоглазовым не удалось - его телефон недоступен.

Пермский край МЧС

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