Уровень проникновения 5G в России в 2025 году составит почти 20%

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В России в 2025 году доля 5G-подключений составит 19% от всех подключений по существующим технологиям мобильной связи в стране, говорится в отчете GSMA "Мобильная экономика: Россия и СНГ 2019".

В 2018 году наибольшая доля подключений в России приходилась на 3G (43%), следом шли 4G (31%) и 2G (26%). В GSMA прогнозируют, что в 2025 году доля 4G-подключений достигнет 75%, еще 6% будет приходиться на 3G, а сеть 2G практически исчезнет. По данным GSMA, в России запуск 5G запланирован на 2020 год.

GSMA, объединяющая более 750 мобильных операторов мира, включает в регион СНГ 12 стран, в том числе Украину и Грузию.

Согласно отчету, в 2025 году доля 5G подключений в Казахстане составит 12% (запуск сети пятого поколения состоится в 2021 году), в Узбекистане - 2% (сеть 5G будет запущена в 2024 году), а на Украине их не будет вовсе (запуск сети 5G там состоится не ранее чем через 6 лет), прогнозируют авторы отчета.

При этом основные запуски 5G в регионе СНГ произойдут после 2020 года. К 2025 году в регионе СНГ будет около 54 млн подключений к 5G, при этом уровень проникновения технологии составит 13%.

Сейчас операторы связи СНГ сталкиваются с замедлением темпов роста годовой выручки - показатель снизится с 6% в 2018 году до 0,1% в 2025 году из-за низкого показателя ARPU и стоимости мобильного интернета в регионе. В абсолютных показателях выручка в 2025 году составит примерно $24,2 млрд, из них около $17,5 млрд будет приходиться на доходы российских операторов.

"Прогноз доходов в СНГ, вероятно, будет оставаться скромным до тех пор, пока операторы не начнут более эффективно монетизировать значительный рост трафика данных и генерировать доходы из новых каналов", - считают эксперты GSMA.

Они отметили, что развитие 5G имеет маркетинговый потенциал в потребительском секторе: 58% российских потребителей ожидают, что технологии пятого поколения обеспечат повышение скорости передачи данных по сравнению с 4G.

"Помимо обслуживания потребительского рынка, мобильные сети 5G обладают потенциалом для поддержки широкого спектра решений для предприятий. Однако неопределенность в отношении доступа к спектру частот и окупаемости инвестиций может стать существенным препятствием на пути реализации данного потенциала в цифровой экономике", - предупреждают авторы исследования.

В частности, мобильные операторы РФ пока развивают 5G-проекты лишь в рамках пилотных зон на отдельных площадках. Российская телеком-индустрия сталкивается с ограничением использования так называемого "золотого диапазона" частот 3,4-3,8 ГГц, которые занимают силовые ведомства РФ.

Ранее вице-премьер по ОПК Юрий Борисов заявлял, что частоты в диапазоне 3,4-3,8 ГГц не будут массово расчищать для гражданской отрасли. Акцент будет сделан на развитии сети в диапазоне 4,4-4,99 ГГц, говорил замглавы Минкомсвязи РФ Олег Иванов, но операторы считают, что развертывание сети на этих частотах будет более затратным.

Капитальные затраты операторов на развитие телеком-инфраструктуры в СНГ за 6 лет составят $38,8 млрд, из этой суммы более 70% будет направлено на развертывание и внедрение сети 5G.

В целом, внедрение технологий связи пятого поколения в течение 15 лет смогжет принести глобальной экономике $34 млрд, указывают в GSMA.