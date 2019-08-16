"Ростелеком" стал единственным оператором связи МВД и Росгвардии

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Правительство назначило "Ростелеком" единственным исполнителем заказа по подключению к сети связи, в том числе с использованием инфраструктуры ФГУП "РТРС", социально значимых объектов, МВД и Росгвардии. Такое распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Предельный срок заключения контрактов с "Ростелекомом" - 31 декабря 2020 года. Компания станет единственным исполнителем закупок Минкомсвязи в 2019-2020 годах на подключение к сети связи и оказанию услуг по передаче данных всем государственным и муниципальным объектам во всех регионах, кроме Крыма и Севастополя. "Ростелекому" разрешили привлекать к таким контрактам субподрядчиков, если за самой компанией будет сохраняться не менее 10% объема обязательств.

Ранее вице-премьер Максим Акимов говорил, что передача "Ростелекому" проекта организации сети связи и доступа в интернет для госорганов - это технологический вопрос, "других игроков нет".