Власти Крыма объяснили медленный мобильный интернет у туристов аномальным трафиком

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Временное ограничение передачи данных одного из роуминговых партнеров крымских мобильных операторов связано с аномальным потреблением трафика в регионе, вскоре проблема будет решена, заявило Министерство внутренней политики, информации и связи Крыма в понедельник вечером.

"За прошедшую неделю нагрузка на сеть крымских операторов связи на 20% превысила пиковые значения туристического сезона. В связи с этим мобильные операторы были вынуждены ввести временное ограничение на потребление трафика", - говорится в пресс-релизе.

В частности, Мининформ упоминает двух местных операторов: компании "К-Телеком" и "КТК-Телеком".

По словам гендиректора ООО "К-Телеком" Сергея Рубцова, оператору пришлось ввести определенные ограничения, чтобы обеспечить работоспособность сети для всех абонентов: как местных, так и роуминговых. "В настоящее время источник проблемы уже локализован. Мы начинаем постепенное возвращение качества предоставляемых услуг к нормативным значениям", - приводятся в пресс-релизе слова Рубцова.

Гендиректор ООО "КТК-Телеком" Дмитрий Клименко в свою очередь заявил, что доступ абонентов роумингового партнера был ограничен, чтобы удерживать качество сервиса на требуемом уровне. "В настоящий момент проблема локализована. С помощью министерства внутренней политики, информации и связи Крыма мы сумели договориться с партнером о принятии экстренных мер к возвращению качества сервиса для наших абонентов. В связи с ограничениями мы приносим извинения как нашим абонентам, так и абонентам роумингового партнера", - отметил Клименко, слова которого приводит Мининформ.

В октябре в соцсетях и в крымских СМИ начали появляться жалобы на медленный мобильный интернет в Крыму от туристов, приехавших на полуостров с "материка" с сим-картами одного из крупных операторов. Так, по данным "Крыминформа", скорость загрузки страниц в браузере и скачивания файлов на мобильных устройствах у приезжих оказалась в четыре раза меньше, чем у местных абонентов.