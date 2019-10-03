Ученые заявили, что медведей в населенные пункты Камчатки привлекают свалки

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Участившиеся выходы медведей в населённые пункты Камчатки связаны с разрастающимися вблизи них свалками, отстреливать этих животных на территории заказника - противозаконно, сообщает пресс-служба ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник".

"Выходы зверей в населённые пункты связаны не с наличием рядом особо охраняемой природной территории, а с отсутствием культуры утилизации пищевых отходов. Например, в посёлке Ивашка в Корякии целая группировка медведей численностью более 50 особей выросла на местной свалке", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что такая проблема характерна для всей Камчатки, в том числе для посёлков, расположенных у границ Южно-Камчатского федерального заказника, по которому одна из общественных организаций Камчатки предлагала краевой власти обязать заповедник отстрелить несколько сотен медведей.

"Мы специально выезжали в ближайшие к заказнику населённые пункты, чтобы оценить ситуацию с выходом медведей к жилью человека. Рядом с посёлками Озерновский и Запорожье расположена огромная свалка, куда вывозят, в том числе, и все пищевые отходы. Естественно, это место привлекает медведей, что и является причиной возникновения конфликтных ситуаций", - цитирует пресс-служба слова научного сотрудника Института водных и экологических проблем ДВО РАН Сергея Колчина, который изучает поведение медведей на территории заповедника.

По его мнению, проблему нужно искать не в высокой численности медведей, а в экологической безграмотности и безответственности людей.

"Отстрел диких зверей для регулирования их численности на особо охраняемых природных территориях противозаконен. Подобные меры могут применяться лишь для борьбы с какой-либо эпидемией животных после согласования с Министерством природных ресурсов и экологии РФ и Росприроднадзором. Признаков опасных заболеваний у зверей нет", - констатируют в заповеднике.

Там также напоминают, что реализуемый ими природоохранный проект "Бурый медведь и человек - гармоничное соседство на юге Камчатки" направлен на снижение числа конфликтов между медведями и людьми. Программа реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Как сообщалось, одна из общественных экологических организаций Камчатского края обратилась к агентству лесного хозяйства и охраны животного мира региона с предложением - обязать администрацию ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" отстрелить несколько сотен медведей в Южно-Камчатском заказнике возле знаменитого Курильского озера, так как животные представляют угрозу человеку.

В Южно-Камчатском заказнике сегодня обитает около 1 тыс. бурых медведей, а в целом на Камчатке - более 20 тыс. медведей. Курильское озеро - один из самых популярных природных объектов Камчатки. Туристов привлекает возможность наблюдать за крупнейшей в мире популяцией бурого медведя в естественной среде обитания.