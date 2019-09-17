Путин заявил, что считает Израиль русскоязычным государством

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает Израиль русскоязычным государством, и назвал русских и израильтян одной семьей с общей историей.

"Граждане России и Израиля связаны семейными, родственными, дружескими узами. Это настоящая такая сетевая, общая семья. Я говорю без всякого преувеличения. Почти два миллиона русскоязычных граждан Израиля в этой стране, мы считаем Израиль русскоязычным государством", - сказал Путин, выступая во вторник на конгрессе всемирного израильского фонда "Керен ха-Йесод". Эти слова были встречены смехом и аплодисментами.

Он подчеркнул, что "наши народы объединяют общие и часто трагические страницы истории".

Путин особо отметил, что фонд "Керен ха-Йесод" много делает для сохранения исторической правды о Второй мировой войне.

"Важно передавать следующим поколениям истину о страшной трагедии Холокоста, о страшных потерях, которые понесли наши народы, о совершенных нацистами преступлениях против человечности. Это абсолютно необходимо, чтобы предотвратить разрастание в современном мире антисемитизма, ксенофобии, религиозной и расовой нетерпимости", - сказал Путин.

По его словам, "позиции России и Израиля, народов наших стран едины: мы считаем совершенно недопустимыми любые попытки пересмотра итогов войны, искажения истины, оправдания фашизма и его приспешников".

"Чем дальше от нас события Второй мировой войны, тем выше наша ответственность - и государственная, и личная - за то, чтобы ее горькие уроки, подвиги и жертвы никогда не были забыты", - заявив президент РФ, добавив, что ждет руководство Израиля на торжествах, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году.