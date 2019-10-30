Раненный во время стрельбы в Забайкалье солдат был "дембелем"

Фото: Александр Карпушкин/ТАСС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Раненный во время стрельбы в воинской части в Забайкальском крае Владислав Шпак был назначен в караул накануне демобилизации, об этом агентству "Интерфакс" сообщила мать солдата Светлана Шпак.

"Я вчера прилетела самолетом в больницу имени Бурденко (в Москву - ИФ). Они оба тут, оба мальчика. Наш сын и Графов Евгений. Мы поговорили с сыном. Вполголоса, но он говорит. Виделись совсем недолго, сами понимаете, процедуры. Он только сказал: "Мама, не плачь, все будет хорошо". О произошедшем мы не говорили, ребенок в реанимации, и речи быть не может", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, Владислав утром 26 октября должен был вылететь домой в Алтайский край, семья была уверена, что он буквально "сидит на чемоданах".

"У него был билет на руках, он "дембель". Произошло все 25 октября вечером, а утром он должен был выезжать. Я удивлена, почему его отправили в караул или как там что было. Он должен был уже собирать чемоданы. Мы думали, ну не может быть. Не с нашим сыном это все произошло. Столько было вопросов у меня", - поделилась мать Владислава.

Она также опровергла появившуюся в некоторых СМИ информацию, что командование части не сразу сообщило ей о случившемся. Из части семье Владислава позвонили рано утром на следующий день после ЧП.

Светлана намерена оставаться в Москве пока ее сын не поправится. Она отметила, что ей помогает Комитет солдатских матерей и Минобороны РФ.

Как сообщалось, рядовой Рамиль Шамсутдинов 25 октября расстрелял военнослужащих части 54160, два офицера и шесть солдат погибли, еще двое находятся в тяжелом состоянии. Стрелок задержан, возбуждено дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

Согласно открытым данным, войсковая часть подчиняется 12-му Главному управлению Минобороны РФ, которое отвечает за ядерно-техническое обеспечение. По информации сайта ЗАТО Горный, поселок был создан "для решения стратегических задач в интересах обороны государства". Большинство местного населения работает в частях Минобороны.