Поиск

Раненный во время стрельбы в Забайкалье солдат был "дембелем"

Раненный во время стрельбы в Забайкалье солдат был "дембелем"
Фото: Александр Карпушкин/ТАСС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Раненный во время стрельбы в воинской части в Забайкальском крае Владислав Шпак был назначен в караул накануне демобилизации, об этом агентству "Интерфакс" сообщила мать солдата Светлана Шпак.

"Я вчера прилетела самолетом в больницу имени Бурденко (в Москву - ИФ). Они оба тут, оба мальчика. Наш сын и Графов Евгений. Мы поговорили с сыном. Вполголоса, но он говорит. Виделись совсем недолго, сами понимаете, процедуры. Он только сказал: "Мама, не плачь, все будет хорошо". О произошедшем мы не говорили, ребенок в реанимации, и речи быть не может", - сказала собеседница агентства.

В РоссииСледователи раскрыли личность солдата, расстрелявшего сослуживцев в ЗабайкальеСледователи раскрыли личность солдата, расстрелявшего сослуживцев в ЗабайкальеЧитать подробнее

По ее словам, Владислав утром 26 октября должен был вылететь домой в Алтайский край, семья была уверена, что он буквально "сидит на чемоданах".

"У него был билет на руках, он "дембель". Произошло все 25 октября вечером, а утром он должен был выезжать. Я удивлена, почему его отправили в караул или как там что было. Он должен был уже собирать чемоданы. Мы думали, ну не может быть. Не с нашим сыном это все произошло. Столько было вопросов у меня", - поделилась мать Владислава.

Она также опровергла появившуюся в некоторых СМИ информацию, что командование части не сразу сообщило ей о случившемся. Из части семье Владислава позвонили рано утром на следующий день после ЧП.

Светлана намерена оставаться в Москве пока ее сын не поправится. Она отметила, что ей помогает Комитет солдатских матерей и Минобороны РФ.

Как сообщалось, рядовой Рамиль Шамсутдинов 25 октября расстрелял военнослужащих части 54160, два офицера и шесть солдат погибли, еще двое находятся в тяжелом состоянии. Стрелок задержан, возбуждено дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

Согласно открытым данным, войсковая часть подчиняется 12-му Главному управлению Минобороны РФ, которое отвечает за ядерно-техническое обеспечение. По информации сайта ЗАТО Горный, поселок был создан "для решения стратегических задач в интересах обороны государства". Большинство местного населения работает в частях Минобороны.

Хроника 25 – 30 октября 2019 годаУбийство солдат сослуживцем в Забайкалье
Забайкальский край Минобороны РФ

Новости по теме

Новости

Генпрокуратура предложила Титову внести поправки в УПК ради бизнесменов из его "списка"

ВС РФ запретил преследовать участников амнистии капитала на основании деклараций

В Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании за пропаганду наркотиков в интернете

Избирком Королева расформируют после статьи о вбросах и каруселях

В РАНХиГС отвергли участие в исследовании о росте трат россиян из-за продуктового эмбарго

Умерла старейшая россиянка

Умерла старейшая россиянка

Кибермошенники за год украли у россиян около 1,5 млрд руб. через интернет-банкинг

Кибермошенники за год украли у россиян около 1,5 млрд руб. через интернет-банкинг

"Сургутнефтегаз" заявил о несоответствии слухов планам компании

Университет "Синергия" обвинили в сканировании пальцев школьников без согласия родителей

Университет "Синергия" обвинили в сканировании пальцев школьников без согласия родителей

Что случилось этой ночью: среда, 30 октября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');