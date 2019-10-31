Представители Роскомнадзора опросят родителей дактилоскопированных школьников

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В Роскомнадзоре выяснили, что проект Genetic-test по тестированию способностей с использованием дактилоскопии был свернут в 2017 году. Теперь ведомство проверяет, какая именно технология применялась при снятии отпечатков пальцев у гимназистов в подмосковном Красногорске, сообщил врио замруководителя службы Юрий Контемиров. Для этого будут опрошены родители учеников.

По словам чиновника, Роскомнадзор должен разобраться, был ли возобновлен проект и с какими технологиями. Если будет установлено, что при тестировании не обрабатывались данные биометрии, дактилоскопии или иные "чувствительные виды персональных данных", ведомство будет проверять, было ли согласие родителей на сбор информации и как были прописаны условия хранения данных.

Также чиновники проверят вопрос об уничтожении собранных данных. "Если будет достигнута цель, для которой проводилось тестирование, а это получение результатов об особенностях ребенка, то соответственно, в дальнейшем эти данные должны быть уничтожены", - пояснил Контемиров.

1 ноября сотрудники Роскомнадзора встретятся с родителями школьников, рассказал пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский. По его словам, в школы и университет "Синергия" уже направлены запросы, в ведомстве собирают информацию, чтобы решить, какая должна быть реакция.

30 октября "Коммерсантъ" со ссылкой на родителей сообщил, что представители частного университета "Синергия" сканировали отпечатки пальцев у школьников в Красногорске, чтобы с помощью дерматоглифики определить их склонности и помочь в профориентации. Тестирование проводилось без ведома родителей и классного руководителя. В файлах с результатами исследований были реквизиты компании Genetic-test и университета "Синергия".

Представитель "Синергии" заявила изданию, что в школах проводят "определение наклонностей по линиям пальца, а не сбор базы данных" и что в университете не знают о решении РАН признать дерматоглифику лженаукой. Директор гимназии сказала, что такое тестирование проводят во многих подмосковных школах и что у детей не снимали отпечатки пальцев, а только "сканировали узор пальца". При этом она все же направила запросы в "Синергию", а затем и в полицию.

Вечером 30 октября ректор "Синергии" Артем Васильев заявил, что вуз не сотрудничает с компанией Genetic test, считает дерматоглифику лженаукой и "не занимается определением наклонностей обучающихся по линиям пальца".

В ноябре 2017 года о прекращении проекта Genetic-test заявлял руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. Тогда компанию подозревали в вывозе биоматериалов россиян за границу.