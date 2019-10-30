Роскомнадзор пресек проект с дактилоскопией Genetic test в 44 регионах

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор выявил и пресек снятие отпечатков пальцев в рамках проекта Genetic test более чем в половине регионов России; ведомство затребовало информацию по тестированию с использованием такой технологии в подмосковных школах у университета "Синергия".

"Проект Genetic test, ранее реализовавший биометрическое тестирование, в том числе с использованием дактилоскопических данных, находился в зоне постоянного контроля Роскомнадзора. Некоторое время назад Роскомнадзором выявлены случаи реализации проекта на территории 44 субъектов РФ в деятельности 164 операторов, и по итогам принятых мер их деятельность в части биометрических данных была прекращена", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роскомнадзора в среду.

Роскомнадзор потребовал у университета "Синергия" подробную информацию о тестировании с использованием дактилоскопии. В ведомстве заявили, что если нарушения подтвердятся, материалы об административном правонарушении по 13.11 КоАП РФ будут переданы в суд для вынесения решения о штрафе.

Согласно КоАП, за нарушение использования персональных данных (ПД) без согласия в письменной форме предусмотрен штраф для физлиц - до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - до 20 тысяч рублей, для юрлиц - до 75 тысяч рублей.

Ранее в среду газета "Коммерсантъ" сообщила, что сотрудники корпоративного университета "Синергия" без разрешения родителей снимали отпечатки пальцев у подмосковных школьников. В университете и одной из школ заявили, что эти данные не сохраняются, а тестирование с помощью технологии Genetic-test проводится в рамках теста на профориентацию. Собеседники издания при этом ссылались на дерматоглифику - учение, определяющее характер и судьбу человека по узорам на пальцах. При этом комиссия РАН по борьбе с лженаукой еще в 2016 году признала, что дерматоглифическое тестирование не имеет под собой научного обоснования.

Компания Genetic-test появилась в Новосибирске в 2011 году. Согласно данным на ее сайте, разработки компании направлены на проведение многофакторной оценки человека при помощи методик, которые позволяют: изучить морфологические признаки по методу дерматоглифики (способ тестирования организма человека, основанный на изучении признаков узоров на коже ладонной стороны кистей и стоп); оценить влияние средовых факторов психологическими методами тестирования. Как считают в компании, "обобщенные результаты такой многофакторной оценки помогают людям познать себя, раскрыть потенциал и узнать о новых возможностях роста".

В Genetiс-test сообщают, что у компании более 3 тыс. партнеров в России и странах СНГ, есть представители в США, Мексике, Австралии, Вьетнаме, Таиланде и Болгарии.