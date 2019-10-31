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Новый председатель СПЧ попросил проверить законность обысков в "Мемориале"

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Председатель Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев попросил прокурора Пермского края Андрея Юшманова проверить законность и обоснованность обысков в пермском отделении Международного общества "Мемориал". Об этом говорится на сайте совета.

Ранее об обысках в офисе пермского "Мемориала" и дома у его руководителя Роберта Латыпова сообщили правозащитники и адвокат организации. Следственные действия прошли по уголовному делу о незаконной рубке деревьев у мемориала репрессированным в заброшенном поселке Галяшор. Сотрудники "Мемориала" и волонтеры в августе провели там уборку и благоустройство.

"Совет обращает внимание прокуратуры на грубый характер следственных действий, а также на то, что администрация Пермского края и иные органы государственной власти оказывают содействие пермскому "Мемориалу" в установлении официального статуса общественному памятнику спецпереселенцам – литовцам в пос. Галяшор", - говорится в релизе СПЧ.

В октябре Минприроды Пермского края оштрафовало "Мемориал" за вырубку деревьев на 200 000 рублей, а Латыпова - еще на 50 000 рублей. Их обязали устранить допущенные нарушения.

Мемориал Пермь Галяшор Роберт Латыпов СПЧ Валерий Фадеев Пермский край

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