Путин подписал закон о посещении больных в реанимации

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве родных и близких посещать больного в реанимации и в отделении интенсивной терапии, текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения, внесенные в федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", обязывают медицинские организации "предоставлять возможность родственникам и иным членам семьи или законным представителям пациента посещать его в медицинской организации, в том числе в ее структурном подразделении, предназначенном для проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий, в соответствии с общими требованиями, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с пунктом 19.1 части 2 статьи 14 настоящего Федерального закона".

Госдума 21 мая приняла закон о праве родных и близких больного посещать его в реанимации или в отделении интенсивной терапии. Совет Федерации одобрил закон 22 мая.

Закон предоставляет родственникам и законным представителям пациентов право присутствовать в отделениях интенсивный терапии и в реанимационных отделениях.

Согласно закону, Минздрав получает полномочия утверждать "общие требования к организации посещения пациента родственниками и иными членами семьи или законными представителями пациента в медицинской организации, в том числе в ее структурных подразделениях, предназначенных для проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий, при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях".

"У родителей, супругов, детей появится возможность быть рядом с родными людьми в тяжелые моменты их жизни. Проект закона длительное время прорабатывался с Минздравом, и сегодня мы можем сказать, что мы вышли на согласованную позицию. Надеюсь, что в самое ближайшее время сможем его принять, - сказал ранее журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя закон.