Благотворительные фонды попросили разрешить детям посещение реанимации

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Благотворительные фонды "Вера" и "Подари жизнь" обратились к Минздраву с просьбой доработать проект приказа о посещении реанимации, в котором, по мнению фондов, содержатся избыточные требования.

В частности, в документе содержится запрет на доступ в стационары, включая подразделения интенсивной терапии и реанимации, детям в возрасте до 12 лет.

"Полагаем, что данное ограничение противоречит принципам гуманного отношения к пациентам и их родственникам, в том числе детям. В целях бережного отношения к детям-родственникам пациентов должен быть установлен не запрет на посещение пациентов детьми, а созданы условиях для таких посещений", - говорится в заявлении фондов, поступившем в "Интерфакс".

Они просят изменить эту норму таким образом: "Дети в возрасте до 12 лет посещают пациентов в сопровождении взрослых посетителей, а при отсутствии сопровождающих взрослых посетителей - в сопровождении медицинского персонала медицинской организации", при этом длительность посещения детей до 14 лет должна определяться индивидуально. В целом же предлагается не устанавливать временных ограничений для посещений пациентов, находящихся в крайне тяжелых или терминальных состояниях.

Также фонды просят дополнить проект таким образом, чтобы больные дети могли находиться с родными все время пребывания.

Эксперты опасаются, что проект приказа может также способствовать отказу для посещения близким пациента, не являющимся формально членами семьи, что "не соответствует уже достигнутому уровню пациент-ориентированности медицинских организаций". Фонды предлагают ограничить посещение, только если сам пациент отказывается от посетителей.

Кроме того, фонды считают избыточной норму, по которой посещение необходимо согласовывать с лечащим врачом и заведующим отделением. Они предлагают информировать медперсонал о визите, а в реанимации предупреждать о посещении лечащего врача или заведующего отделением.

Фонды считают излишним, особенно для хосписов, требование надевать бахилы, халат, маску и шапочку при посещении пациента в стационаре и запрет на использование мобильных телефонов. Они предлагают сделать обязательным только вход к пациенту без верхней одежды и с выключенным на телефоне звуком. Также без разрешения лечащего врача предлагается не использовать мобильные устройства и не вести аудио- и видеозапись в отделениях интенсивной терапии и реанимации.

30 мая президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве родных и близких посещать больного в реанимации и в отделении интенсивной терапии. В московских больницах навещать родственников в отделениях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) разрешили еще в июле 2018 года.