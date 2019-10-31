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Детсад в Нарьян-Маре, где убили ребенка, в пятницу не будет работать

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Детский сад "Сказка", где в четверг был убит шестилетний ребенок, будет закрыт для посещения в пятницу, сообщила пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа (НАО).

"Детский сад "Сказка", в котором произошла трагедия, завтра будет закрыт для посещения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что с родителями погибшего мальчика работают психологи.

"Все расходы и организационные моменты, связанные с похоронами, на себя берут региональные власти", - подчеркивается в сообщении.

В четверг днем в детском саду "Сказка" в Нарьян-Маре мужчина нанес смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа. Подозреваемый был задержан на месте преступления. Им оказался 36-летний местный житель, находившийся в состоянии опьянения.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего). Также возбуждены уголовные дела по статьям "Халатность" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" в отношении должностных лиц и частного охранного предприятия.

В пресс-службе регионального управления СКР "Интерфаксу" сообщили, что задержанный по подозрению в убийстве будет направлен на психолого-психиатрическую экспертизу. В ведомстве добавили, что мужчина ранее не был судим. Собеседник также сообщил, что в ходе допроса обвиняемый ведет себя неадекватно. По месту жительства мужчины были проведены обыски. Проверяется информация о том, состоит ли он на учете в психоневрологическом диспансере.

Со своей стороны, губернатор НАО Александр Цыбульский поручил провести проверку в детских учреждениях региона.

"По имеющейся у меня предварительной информации, задержанный преступник находился на учете наркодиспансера как хронический алкоголик. На настоящий момент известно, что сотрудник охранного агентства в детском саду дистанционно открыл дверь постороннему человеку", - сказал Цыбульский.

Он подчеркнул, что семье погибшего ребенка будет оказана необходимая помощь и поддержка.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Нарьян-Мар специалистов центрального аппарата ведомства для помощи в расследовании убийства ребенка.

НАО Нарьян-Мар

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