После убийства ребенка в Нарьян-Маре задержали охранника детского сада

Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть ребенка

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В Нарьян-Маре задержали сотрудника охранного предприятия "Святогоръ", который дежурил в детском саде "Сказка" и впустил мужчину, который теперь арестован за убийство шестилетнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

По версии следствия, подозреваемый позвони в домофон при входе, охранник дистанционно открыл ему дверь, приняв за одного из родителей. Следствие установило, что в момент совершения преступления подозреваемый был нетрезв. На допросе после убийства ребенка он вел себя неадекватно.

Охраннику вменяют пп. "б, в" ч.2 ст. 238 УК ("оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до 6 лет, повлекших по неосторожности смерть").

Ранее об охраннике, впустившем мужчину, рассказал губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский. Он поручил в связи с этим проверить все детские учреждения в регионе.

Ранее сообщалось, что в отношении сотрудников садика "Сказка" возбудили уголовное дело о халатности, в связи с тем, что они не смогли обеспечить безопасность ребенка.

Убийство произошло днем 31 октября. 1 ноября садик не работает, с сотрудникам и родителями разговаривают психологи.