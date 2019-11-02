Что случилось этой ночью: суббота, 2 ноября

Взрыв на танкере в Приморье, выход О'Рурка из президентской гонки и согласие кронпринца на IPO Saudi Aramco

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Взрыв произошел на танкере в порту Находки. В результате хлопка погибли три человека, пока нашли тела двоих из них. По предварительным данным, на грузовой палубе танкера взорвалась газовоздушная смесь. Возбуждено уголовное дело. Дальневосточная транспортная прокуратура отметила, что разлива нефти не произошло, угрозы затопления судну нет. В морском порту Находки уточнили, что танкер "Залив Америка" в момент взрыва был без груза.

- Бето О'Рурк вышел из президентской гонки в США. Бывший конгрессмен-демократ объяснил это решение нехваткой средств на кампанию. О'Рурк пообещал служить стране, но не в качестве кандидата в президенты США, и заверил, что поддержит любого кандидата от Демократической партии ради победы над Дональдом Трампом.

- США в очередной раз продлили отсрочку санкций для группы "ГАЗ". В этот раз американские власти отвели целых пять месяцев на финализацию переговоров, целью которых является вывод из-под санкций группы "ГАЗ" Олега Дерипаски. Дедлайн перенесен с 8 ноября до 31 марта 2020 года.

- Bloomberg узнал об окончательном согласии саудовского кронпринца на IPO Saudi Aramco. По слова источников, Мухаммед бен Салман одобрил первичное размещение акций национальной нефтяной компании на заседании накануне. Официальное объявление, как ожидается, будет сделано в субботу.