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Демократ Бето О'Рурк вышел из президентской гонки в США

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Бывший член палаты представителей от Демократической партии Бето О'Рурк объявил в пятницу, что заканчивает свою президентскую кампанию из-за нехватки средств, об этом он сообщил в своем твиттере.

Он поблагодарил всех, кто поучаствовал в его кампании, и пообещал служить стране, но не в качестве кандидата в президенты США.

"Мы будем работать для того, чтобы кандидат от Демократической партии одержал победу над (президентом США - ИФ) Дональдом Трампом в 2020 году. Будучи лично знакомым со всеми кандидатами, я могу вам сказать, что любой из них будет хорошо нам служить, и я буду горд его поддержать, кем бы он ни был", - добавил О'Рурк.

На объявление демократа немедленно отреагировал Трамп, напомнив слова О'Рурка о том, что тот "рожден для этого".

"О нет, Бето (О'Рурк) только что выбыл из президентской гонки, хотя говорил, что "рожден для этого". Я так не думаю!" - написал президент США в своем твиттере.

Экс-конгрессмен О'Рурк объявил о намерении баллотироваться на пост президента США на выборах 2020 года в марте. Как отмечает издание Politico, в первые 24 часа своей кампании ему удалось собрать $6,1 млн, но затем поддержка стала слабеть. Согласно последним опросам, О'Рурк набирал около 3%.

Бето О'Рурк США

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