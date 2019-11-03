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Следователи отследили сотовые телефоны, использовавшихся при убийстве Эльджаркиева

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Следствию удалось отследить мобильные телефоны подозреваемых в подготовке и совершении убийства в Москве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его данным, выявлены три мобильных номера, предположительно использовавшихся при подготовке и совершении убийства. Их владельцев сейчас проверяют.

"Преступники похоже готовились несколько недель: изготовили клоны автомобильных номеров, изучили маршруты передвижения жертв за пределами республики и были осведомлены о планах Эльджаркиева остановиться в Москве дома у брата", - сказал источник.

Рассматривается несколько версий убийства, среди которых служебная деятельность убитого правоохранителя, связанная с ней месть со стороны экстремистских групп республики, а также личные мотивы", - сказал источник.

Официальным подтверждением данной информации "Интерфакс" не располагает.

Ибрагим Эльджаркиев и его брат были застрелены на улице Академика Анохина в столице вечером 2 ноября. Убийство попало на камеры видеонаблюдения. Злоумышленник скрылся на автомобиле.

СКР Ибрагим Эльджаркиев

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