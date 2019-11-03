Под руководством убитого в Москве главы ЦПЭ Ингушетии выявлены четыре экстремистские группировки

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - При личном участии главы Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, убитого в субботу в Москве неустановленными лицами, были выявлены четыре группы экстремистов, раскрыто несколько десятков преступлений, сообщается на сайте МВД РФ.

"Министерство внутренних дел по Республике Ингушетия с глубокой скорбью сообщает, что 02 ноября г. Москве неустановленными лицами убит начальник Центра по противодействию экстремизму республиканского МВД майор полиции Ибрагим Эльджаркиев. От рук преступников также погиб его родной брат, проживающий в столице", - говорится в сообщении.

Эльджаркиев сумел создать надежный заслон на пути распространения экстремизма в Республике Ингушетия, отметили в МВД РФ.

"Под его непосредственным руководством и при личном участии было выявлено и раскрыто несколько десятков преступлений, из криминального оборота изъято более тысячи единиц оружия и боеприпасов, пресечена деятельность четырех организованных преступных групп экстремистской направленности", - говорится в сообщении.

"Гибель нашего товарища - невосполнимая утрата для всего Министерства", - добавили в ведомстве.

Московские следователи ранее в субботу сообщили о возбуждении уголовного дела по факту убийства Эльджаркиева на улице Академика Анохина в Москве. Также в результате открытой неизвестным стрельбы погиб брат Эльджаркиева Ахмед.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Ранее об инциденте сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, убийце удалось скрыться, в связи с чем в городе введён план "Перехват".

Убитый в субботу в Москве Ибрагим Эльджаркиев уже становился ранее объектом покушения.

12 января покушение на Эльджаркиева было совершено, когда он в сопровождении охраны ехал из Чечни в Ингушетию, в нескольких километрах от пограничного поста между республиками.

Въехавший в Ингушетию автомобиль начальника ЦПЭ догнала "Лада Гранта", из которой по машине полицейского был открыт огонь из автомата.

Тогда ранения получили трое находившихся в машине охранников, позднее один из них скончался.

Сам Эльджаркиев тогда не пострадал.

Сразу после обстрела преступники скрылись с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело по ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) и ч.2 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Утром 13 января в реанимации от полученных ран скончался один из пострадавших - 27-летний боец ОМОН Ингушетии Заурбек Плиев.

Как уточнил агентству "Интерфакс-Юг" один из близких родственников Ибрагима Эльжеркиева, убитый с ним брат не работал в правоохранительных органах.

"Младший брат Ибрагима Ахмед Эльжеркиев не был полицейским, он работал врачом в одной из столичных больниц. Соответственно, целью преступника был Ибрагим, а его брат медик просто оказался рядом и пытался заступиться за него", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил агентству источник, знакомый с ситуацией, убийство начальника ЦПЭ является заказным и возможно связано с обычаем кровной мести.

"Есть основания полагать, что преступление носит заказной характер и может быть совершено на почве кровной мести. В последнее время у Ибрагима были разногласия с одной из влиятельных сект республики. Видимо киллер был хорошо осведомлен, когда и где появится машина с высокопоставленным полицейским", - сказал он.