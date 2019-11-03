Специалисты центрального аппарата СКР помогут расследовать убийство начальника ЦПЭ Ингушетии

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил криминалистам центрального аппарата подключиться к расследованию убийства в Москве начальника центра по борьбе с экстремизмом (ЦПЭ) МВД по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева и его брата, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям-криминалистам и экспертам центрального аппарата ведомства оказать практическую помощь в расследовании данного уголовного дела. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, версии, мотивы убийства, ведется поиск подозреваемого", - отметила Петренко.

По ее словам, неизвестный произвел не менее 10 выстрелов из огнестрельного оружия в двух мужчин.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п.п. "а", "ж" ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), ч.2 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия)", - констатировала Петренко.

Московские следователи ранее в субботу сообщили о возбуждении уголовного дела по факту убийства Эльджаркиева на улице Академика Анохина в Москве. Также в результате открытой неизвестным стрельбы погиб брат Эльджаркиева Ахмед.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что убийце удалось скрыться, в связи с чем в городе введён план "Перехват".

Убитый в субботу в Москве Ибрагим Эльджаркиев уже становился ранее объектом покушения.

12 января покушение на Эльджаркиева было совершено, когда он в сопровождении охраны ехал из Чечни в Ингушетию, в нескольких километрах от пограничного поста между республиками.

Въехавший в Ингушетию автомобиль начальника ЦПЭ догнала "Лада Гранта", из которой по машине полицейского был открыт огонь из автомата.

Тогда ранения получили трое находившихся в машине охранников, позднее один из них скончался.

Сам Эльджаркиев тогда не пострадал.

Сразу после обстрела преступники скрылись с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело по ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) и ч.2 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Утром 13 января в реанимации от полученных ран скончался один из пострадавших - 27-летний боец ОМОН Ингушетии Заурбек Плиев.

Как уточнил агентству "Интерфакс-Юг" один из близких родственников Ибрагима Эльжеркиева, убитый с ним брат не работал в правоохранительных органах.

"Младший брат Ибрагима Ахмед Эльжеркиев не был полицейским, он работал врачом в одной из столичных больниц. Соответственно, целью преступника был Ибрагим, а его брат медик просто оказался рядом и пытался заступиться за него", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил агентству источник, знакомый с ситуацией, убийство начальника ЦПЭ является заказным и возможно связано с обычаем кровной мести.

"Есть основания полагать, что преступление носит заказной характер и может быть совершено на почве кровной мести. В последнее время у Ибрагима были разногласия с одной из влиятельных сект республики. Видимо киллер был хорошо осведомлен, когда и где появится машина с высокопоставленным полицейским", - сказал он.