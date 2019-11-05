Суд отпустил из СИЗО коллектора, подозреваемого в краже данных клиентов Сбербанка

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Волгоградский областной суд во вторник отпустил из-под стражи ранее арестованного Антона Бутурлакина, который подозревается в хищении персональных данных клиентов кредитных организаций, в том числе Сбербанка, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда, где рассматривалась жалоба защиты фигуранта дела.

"Апелляционные жалобы защитника и адвоката удовлетворить. Изменить Бутурлакину меру пресечения на домашний арест", - сказала судья.

Как сообщалось, 25 октября Центральный районный суд Волгограда арестовал Бутурлакина на два месяца, до 24 декабря. В суде подозреваемый сообщил, что работает старшим руководителем ООО "Национальная служба взысканий" (НСВ), ранее судим не был. Также он заявил, что скрываться не планировал и написал явку с повинной.

По версии следствия, в октябре 2019 года Бутурлакин, имея доступ к сведениям данных Сбербанка, передал их третьим лицам, за что получил 40 тыс. рублей. Против него было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну). По ходатайству следователя суд первой инстанции вынес решение об аресте фигуранта.

24 октября "Коммерсантъ" написал об утечке данных клиентов, имеющих кредитные карты Сбербанка или взявших там кредиты, речь шла о персональных данных вплоть до записей телефонных разговоров с ними. В МВД заявили, что по подозрению в хищении данных банковских клиентов задержали жителя Волгограда, сотрудника НСВ.

На следующий день в НСВ подтвердили, что сотрудник агентства украл данные клиентов одного из российских банков, но в открытый доступ эта информация не попала. В Сбербанке, в свою очередь, сообщали, что после ЧП с коллектором расторгнут договор с НСВ и проверят систему защиты данных проблемных заемщиков.