Коллектора в Волгограде будут судить по делу о хищении данных клиентов Сбербанка

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Полицейские следователи в Волгограде завершили расследование уголовного дела в отношении работника коллекторского агентства, который обвиняется в хищении персональных данных клиентов кредитных организаций, в том числе Сбербанка, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк журналистам во вторник.

Материалы дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сказала Волк. По версии следствия, подозреваемый имел доступ к специальному программному обеспечению, которое используется для контроля над электронными документами, содержащими банковскую тайну. В октябре 2019 года фигурант дела скопировал реестр должников Сбербанка, содержащий личные данные клиентов кредитной организации, хотя не имел на это права, отметила представитель МВД.

Она добавила, что мужчина разместил на одном из форумов объявление о продаже этих сведений. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну).

Ранее сообщалось, что по подозрению в хищении персональных данных клиентов нескольких финансово-кредитных организаций, в том числе Сбербанка, задержан старший руководитель ООО "Национальная служба взысканий" (НСВ) Антон Бутурлакин. Установлено, что он действовал под псевдонимом "Антон 2131". По версии следствия, он передал похищенные данные третьим лицам, за что получил 40 тыс. рублей.

25 октября 2019 года Центральный районный суд Волгограда арестовал Бутурлакина. 5 ноября Волгоградский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу адвоката подозреваемого, изменив Бутурлакину меру пресечения на домашний арест.