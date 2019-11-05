В Кремле не увидели проблем с ходом расследования "дела Голунова"

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле не считают, что расследование "дела Голунова" затягивается, и полагают, что комментировать ход расследования до его завершения неправильно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока нет каких-то сформулированных результатов расследования, поэтому давать промежуточные оценки было бы непрофессионально и неверно", - сказал он журналистам.

В ответ на слова журналиста о том, что расследование по "делу Голунова" длится уже несколько месяцев, Песков заметил, что "следствие может идти и дольше, чем несколько месяцев; несколько месяцев - это достаточно незначительный срок для следствия".

Также пресс-секретарю президента задали вопрос, каким должен быть срок, чтобы в Кремле назвали его значительным и посчитали необходимым вмешаться. "Четко установленных сроков нет", - ответил на это Песков.

Отвечая на вопрос, удовлетворен ли президент ходом расследования "дела Голунова", которое находится под его контролем, Песков заметил: "Ожидаются результаты, и результаты должны быть четко доложены главе государства".

Скандал с наркотиками

Сотрудник базирующегося в Латвии издания "Медуза" Иван Голунов 6 июня был задержан полицейскими в Москве на Цветном бульваре. Тогда полиция сообщала, что при досмотре, а затем и при обыске в квартире журналиста были найдены наркотики. Голунова обвинили в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), а 8 июня отправили под домашний арест.

Голунов заявлял в суде, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело связано с его материалом о ритуальном бизнесе, который он готовил перед задержанием. 11 июня на волне общественной кампании уголовное преследование Голунова было прекращено за непричастностью к преступлению, журналиста освободили и он получил статус свидетеля.

После скандала министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявлял о проведении расследования службой собственной безопасности ведомства для оценки работы полицейских, задержавших Голунова. В связи с "делом Голунова" должностей лишились два генерал-майора полиции - начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков.

Однако спустя почти пять месяцев после прекращения преследования журналиста в деле так и не появилось ни подозреваемых, ни обвиняемых.