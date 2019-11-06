Главу ПЦ "Мемориал" Александра Черкасова оштрафовали на 100 000 рублей

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Тверской суд оштрафовал председателя совета правозащитного центра "Мемориал" Александра Черкасова на 100 000 рублей. Поводом стало отсутствие маркировки иностранного агента на странице ингушского филиала организации в фейсбуке, сказали в пресс-центре "Мемориала".

Черкасов вину не признает и собирается обжаловать это решение. Он считает, что закон об НКО-иностранных агентах противоречит российской Конституции и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Ранее он отмечал, что сайт центра и его страницы в соцсетях имеют маркировку иноагента, тогда как страница ингушского представительства была неофициальной и на ней не было оригинальных публикаций, только ссылки на материалы.

Саму организацию за это оштрафовали 1 ноября на 300 000 рублей.

6 ноября Тверской суд оштрафовал Международный "Мемориал" оштрафован на 300 000 рублей за отсутствие маркировки иноагента в твиттере организации. Для этой организации это третий штраф за несоблюдение требований закона об иноагентах.

1 ноября, помимо ПЦ "Мемориал", был оштрафован также Международный "Мемориал" за нарушение требований закона, штраф также составил 300 000 рублей.

22 октября Тверской суд Москвы оштрафовал Международный "Мемориал" на 300 тысяч за нарушение закона об иноагентах, а также председателя правления организации Яна Рачинского еще на 100 тысяч за это нарушение.

В судах находится еще шесть постановлений о штрафах в отношении двух организаций.