ПЦ "Мемориал" оштрафовали на 300 000 рублей

На странице ингушского подразделения организации в фейсбуке не оказалось маркировки иноагента

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы оштрафовал правозащитный центр "Мемориал" на 300 000 рублей за отсутствие маркировки иностранного агента на странице ингушского представительства в соцсетях. Об этом сообщил председатель совета центра Александр Черкасов.

По его словам, суд рассматривает такое же дело в отношении международного "Мемориала".

Черкасов пообещал обжаловать оба решения.

Он объяснил, что сайт центра и его страницы в соцсетях имеют маркировку иноагента, страница ингушского представительства была неофициальной и на ней не было оригинальных публикаций, только ссылки на материалы. Маркировки на ней не было, за это организацию оштрафовали. не являлась официальной - на ней не было уникальных публикаций, размещались только ссылки, и она маркирована не была. В связи с этим и вынесен штраф.

22 октября Тверской суд оштрафовал международный "Мемориал" на 300 000 тысяч рублей, а его руководителя Яна Рачинского еще на 100 000 рублей тысяч за нарушение закона об иноагентах.

В судах находится еще восемь постановлений о штрафах в отношении двух организаций.

В четверг был проведен обыск в пермском филиале "Мемориала" по делу о порубке деревьев у памятника репрессированным в заброшенном поселке Галяшор. В организации и дома у ее руководителя Роберта Латыпова изъяли документы и электронные носители информации.

В пятницу ожидается судебное решение по другой правозащитной организации - движению "За права человека", которую Минюст просит ликвидировать.