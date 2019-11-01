Поиск

ПЦ "Мемориал" оштрафовали на 300 000 рублей

На странице ингушского подразделения организации в фейсбуке не оказалось маркировки иноагента

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы оштрафовал правозащитный центр "Мемориал" на 300 000 рублей за отсутствие маркировки иностранного агента на странице ингушского представительства в соцсетях. Об этом сообщил председатель совета центра Александр Черкасов.

По его словам, суд рассматривает такое же дело в отношении международного "Мемориала".

Черкасов пообещал обжаловать оба решения.

Он объяснил, что сайт центра и его страницы в соцсетях имеют маркировку иноагента, страница ингушского представительства была неофициальной и на ней не было оригинальных публикаций, только ссылки на материалы. Маркировки на ней не было, за это организацию оштрафовали. не являлась официальной - на ней не было уникальных публикаций, размещались только ссылки, и она маркирована не была. В связи с этим и вынесен штраф.

22 октября Тверской суд оштрафовал международный "Мемориал" на 300 000 тысяч рублей, а его руководителя Яна Рачинского еще на 100 000 рублей тысяч за нарушение закона об иноагентах.

В судах находится еще восемь постановлений о штрафах в отношении двух организаций.

В четверг был проведен обыск в пермском филиале "Мемориала" по делу о порубке деревьев у памятника репрессированным в заброшенном поселке Галяшор. В организации и дома у ее руководителя Роберта Латыпова изъяли документы и электронные носители информации.

В пятницу ожидается судебное решение по другой правозащитной организации - движению "За права человека", которую Минюст просит ликвидировать.

Мемориал Александр Черкасов Пермь Галяшор Ян Рачинский Роберт Латыпов Минюст

Новости по теме

Новости
Дело "Седьмой студии"

Суд отказался отправлять фигурантов дела "Седьмой студии" под подписку о невыезде

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Суд потребовал предоставить засекреченные материалы СКР по "делу Голунова"

Суд потребовал предоставить засекреченные материалы СКР по "делу Голунова"

Платную трассу "Москва-Казань" построят к 2027 году за 730 млрд рублей

Платную трассу "Москва-Казань" построят к 2027 году за 730 млрд рублей
Дело "Седьмой студии"

Прокурор попросил вернуть фигурантам дела "Седьмой студии" подписки о невыезде

Борьба с иноагентами

Суд признал законным причисление ФБК к иноагентам

Суд признал законным причисление ФБК к иноагентам
Убийство бывшего мэра Киселевска

Источник раскрыл личность одного из напавших на экс-мэра Киселевска злоумышленников

Источник раскрыл личность одного из напавших на экс-мэра Киселевска злоумышленников
Убийство бывшего мэра Киселевска

В СК рассказали о гибели экс-мэра Киселевска в перестрелке

Закон об устойчивом Рунете вступил в силу

Закон об устойчивом Рунете вступил в силу
Убийство бывшего мэра Киселевска

Экс-глава кузбасского Киселевска перед смертью ранил одного из нападавших

Убийство бывшего мэра Киселевска

Экс-главу кузбасского Киселевска убили в собственном доме

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');