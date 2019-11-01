Поиск

Международный "Мемориал" оштрафовали на 300 тыс. руб. за несоблюдение закона об иноагентах

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Международный "Мемориал" в пятницу вслед за правозащитным центром "Мемориал" оштрафовали на 300 тысяч рублей за несоблюдение закона об иноагентах. Об этом сообщил председатель правления организации Ян Рачинский.

По его словам, что решение будет обжаловано.

Ранее в пятницу Тверской суд Москвы также оштрафовал правозащитный центр "Мемориал" на 300 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах. Организация будет обжаловать решение.

Как сообщалось, 22 октября Тверской суд Москвы оштрафовал международный "Мемориал" на 300 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах, а также председателя правления организации Яна Рачинского еще на 100 тысяч за это нарушение.

В судах находится еще восемь постановлений о штрафах в отношении двух организаций.

В четверг был проведен обыск в пермском филиале "Мемориала" в связи с вырубкой деревьев. Правозащитники заявляют, что был расчищен от бурьяна памятник репрессированным литовцам и полякам в поселке Галяшор (Пермский край). А после этого было возбуждено уголовное дело о незаконной вырубке деревьев. В рамках дела была изъята документация организации и электронные устройства. Организация будет обжаловать законность проведения обыска.

Мемориал

Новости

Экс-генерал милиции арестован за подготовку убийства

Актриса Асмус потребует извинений и компенсации за свое фото на надгробном камне

МВД РФ создаст подразделения по борьбе с IT-преступностью

Верховный суд РФ ликвидировал движение "За права человека"

Верховный суд РФ ликвидировал движение "За права человека"

Полковник ФСБ Черкалин согласился отдать государству изъятые деньги, часы и запонки

Полковник ФСБ Черкалин согласился отдать государству изъятые деньги, часы и запонки

Петербуржец, давивший на "Хаммере" машины, осужден на 17 лет за съемку порно с дочерью

Глава Гидрометцентра пообещал россиянам "розовую зиму"

Глава Гидрометцентра пообещал россиянам "розовую зиму"

После убийства ребенка в Нарьян-Маре задержали охранника детского сада

WSJ узнала о конфликте в Deutsche Bank в связи со сделкой с сыном экс-министра из России

WSJ узнала о конфликте в Deutsche Bank в связи со сделкой с сыном экс-министра из России

Суд в Нарьян-Маре арестовал убийцу мальчика в детсаду

Суд в Нарьян-Маре арестовал убийцу мальчика в детсаду
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');