Международный "Мемориал" оштрафовали на 300 тыс. руб. за несоблюдение закона об иноагентах

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Международный "Мемориал" в пятницу вслед за правозащитным центром "Мемориал" оштрафовали на 300 тысяч рублей за несоблюдение закона об иноагентах. Об этом сообщил председатель правления организации Ян Рачинский.

По его словам, что решение будет обжаловано.

Ранее в пятницу Тверской суд Москвы также оштрафовал правозащитный центр "Мемориал" на 300 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах. Организация будет обжаловать решение.

Как сообщалось, 22 октября Тверской суд Москвы оштрафовал международный "Мемориал" на 300 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах, а также председателя правления организации Яна Рачинского еще на 100 тысяч за это нарушение.

В судах находится еще восемь постановлений о штрафах в отношении двух организаций.

В четверг был проведен обыск в пермском филиале "Мемориала" в связи с вырубкой деревьев. Правозащитники заявляют, что был расчищен от бурьяна памятник репрессированным литовцам и полякам в поселке Галяшор (Пермский край). А после этого было возбуждено уголовное дело о незаконной вырубке деревьев. В рамках дела была изъята документация организации и электронные устройства. Организация будет обжаловать законность проведения обыска.