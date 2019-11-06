Застреливший в Забайкалье сослуживцев солдат заявил об избиении при задержании

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, застреливший в октябре восемь человек в воинской части в Забайкальском крае, утверждает, что его избили при задержании, заявил "Интерфаксу" отец военнослужащего Салимчан.

Шамсутдинов-младший сказал отцу, что сдался добровольно, но его все равно сильно избили, сообщил собеседник агентства. Солдат даже опасался, что умрет, отметил его отец.

Давление со стороны следствия Рамиль Шамсутдинов не ощущает, также рассказал отец солдата. Отец солдата-срочника также сообщил, что сын не жалуется на условия содержания в СИЗО.

"Никаких жалоб, содержание вполне сносное, в камере все новое, аккуратное, их там четыре человека. Сын сказал, что кормят в СИЗО в десятки раз лучше, чем кормили в части", - сказал Шамсутдинов.

Кроме того, отец срочника заявил, что во время встречи с сыном в СИЗО тот дал ему понять, "что действовал осознанно, это был ответ на насилие, это была крайняя точка".

При этом на вопрос "Интерфакса", стали ли причиной происшествия неуставные отношения в части, он ответил: "Неуставные отношения, конечно, а какая еще (причина), он же не невменяемый был".

По словам Шамсутдинова, сын после инцидента внешне не изменился. "Сразу стал наблюдать за ним, он такой же спокойный, рассудительный, улыбнулся. Изменилось то, как он на меня смотрит, у него взгляд не юноши, а тяжелый взгляд, мужской, как будто в душу смотрит", - рассказал он.

Ранее Шамсутдинов-старший также говорил, что во время беседы с сыном в СИЗО не заметил каких-либо психических отклонений у него.

25 октября Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам. Восемь военнослужащих погибли и еще двое были ранены. В Минобороны РФ заявляли, что у стрелявшего мог произойти нервный срыв по личным обстоятельствам, не связанным с прохождением службы. Шамсутдинов был призван на службу из Тюменской области летом 2019 года.