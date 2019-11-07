Главу комитета солдатских матерей сняли с должности из-за заявлений о трагедии в Забайкалье

Флера Салиховская говорила, что в армии нет дедовщины

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Комитет солдатских матерей (КСМ) отстранил от должности своего председателя Флеру Салиховскую из-за ее заявлений об инциденте в Забайкалье, где срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь сослуживцев. Об этом заявил зампредседателя комитета Андрей Курочкин.

По его словам, в КСМ не согласны с ее словами о том, что в армии нет дедовщины, а Шамсутдинов убил восьмерых из-за компьютерных игр и Интернета.

Решение о досрочном прекращении ее полномочий председателя было принято 2 ноября на отчетно-выборной конференции, уточнил он. Пока Минюст не зарегистрирует это изменение, Салиховская будет числиться председателем КСМ в выписке ЕГРЮЛ. До регистрации этого изменения нового председателя избирать не будут, все вопросы будет решать правление организации.

"Сейчас Салиховская не имеет права делать заявления, подписывать документы от имени организации без согласования правления", - добавил Курочкин.

Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам по войсковой 54160 части 25 октября. Погибли восемь человек, еще двое были ранены. Стрелявшего арестовали. В Минобороны связали случившееся с нервном срывом срочника на личной почве.

На свидании в СИЗО Шамсутдинов сказал отцу, что его "довели до крайней точки".

Шамсутдинова призвали в армию в Тюменской области летом этого года.

Войсковая часть 54160 подчиняется 12-му Главному управлению Минобороны, которое отвечает за ядерно-техническое обеспечение.

После трагедии не менее семи срочников из той же части, призванные из Югры, были госпитализированы с заболеваниями на нервной почве, заявила председатель организации солдатских матерей Ханты-Мансийского автономного округа Ирина Браун. По ее словам, у них случилось от обострения псориаза до потери дара речи. В Минобороны отрицают проблемы такого рода в части.