Убивший сослуживцев солдат заявил отцу, что его довели "до крайней точки"

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший в октябре восемь человек в воинской части в Забайкальском крае, на встрече с отцом в СИЗО рассказал, что его довели "до крайней точки".

"Мы не разговаривали про саму трагедию. Про это будем с адвокатом. Я понял с его слов, что это на самом деле из-за этого всего (...) Дал понять, что его довели до самой крайней точки", - сказал Шамсутдинов-старший после встречи с сыном в эфире забайкальской телекомпании "Вечорка ТВ".

Он добавил, что не заметил каких-либо психических отклонений при разговоре с сыном.

"У него единственное что изменилось, я заметил, у него взгляд не парня, не такой юношеский взгляд, а взгляд взрослого человека уже. (...) Никакого психического расстройства я не заметил, нормально разговаривает, думает, вопросы задает. В основном спрашивал, как дома, как мы, про здоровье, про друзей. Я спросил про условия, как кормят. Сказал, я в тюрьме нахожусь, нас, говорит, кормят лучше, чем в армии", - отметил Шамсутдинов.

25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам, застрелив восемь человек и ранив еще двоих. В Минобороны РФ отметили, что у него мог произойти нервный срыв из-за личных проблем, не связанных с прохождением службы.

Шамсутдинова призвали в армию в Тюменской области летом этого года.