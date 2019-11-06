Росавиация предупредила AZUR air о риске ограничения ее работы после 22 ноября

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Росавиация в ходе внеплановой проверки AZUR air выявила нарушения в части обеспечения безопасности полетов и предупредила компанию об ограничении ее деятельности.

Как сообщил "Интерфаксу" представитель Росавиации, деятельность перевозчика будет ограничена в случае, если он до 22 ноября не устранит проблемы и замечания, выявленные в ходе упомянутой проверки. Собеседник агентства уточнил, что речь не идет об ограничении сертификата эксплуатанта компании.

"AZUR air планирует устранить в назначенный срок все замечания и несоответствия, представить в Росавиацию соответствующий пакет документов с полной доказательной базой", - сообщила "Интерфаксу" представитель перевозчика. На исполнении авиакомпанией обязательств перед партнерами и пассажирами это не скажется, отметила она, все программы полетов будут выполняться в полном объеме.

Проверка Росавиации была проведена после жесткой посадки самолета AZUR air в аэропорту Барнаула в конце сентября. На борту Boeing-767, который летел из вьетнамского города Камрань, находились 334 пассажира и 10 членов экипажа. Более 50 человек обратились к медикам за помощью, один из них был госпитализирован с переломом позвоночника. По факту авиапроисшествия было возбуждено уголовное дело.

В феврале 2018 года Росавиация ограничивала сертификат эксплуатанта AZUR air из-за претензий к поддержанию летной годности самолетов и организации летной работы. Ведомство также требовало остановить продажи билетов на рейсы компании, а комиссия при Минтрансе РФ отказывалась выдавать ей допуски к полетам по популярным туристическим маршрутам. В результате дополнительной проверки ограничения были сняты. AZUR air при этом объявила о смене руководства, в том числе генерального директора, а также о "принципиальном решении" акционеров перевести самолетный парк в государственный реестр гражданских воздушных судов РФ.

На прошлой неделе замгендиректора AZUR air Павел Терещенко заявил на отраслевом форуме "Крылья будущего", что компания перевела в российский реестр только один самолет и не планирует переводить остальные. У компании возникают сложности с поддержанием летной годности даже одного самолета, объяснял Терещенко, чьи слова приводила газета "Ведомости".

AZUR air - крупнейшая чартерная авиакомпания в РФ. Стратегическим партнером является туроператор Anex Tour. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", компанией владеет ООО "Ван2Флай", принадлежащее гражданкам РФ Анне Фукаловой (55%) и Наталье Кочкар (45%), ранее работавшей в Anex Tour.