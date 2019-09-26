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По факту жесткой посадки самолета в Барнауле возбудили уголовное дело

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Органы Западно-Сибирского управления на транспорте Следственного комитета РФ (СКР) возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки самолета авиакомпании Azur Air, произошедшей вечером в среду, 25 сентября, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

"Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта", - сказал собеседник агентства.

Вечером 25 сентября в аэропорту Барнаула совершил жесткую посадку самолет "Боинг 767-300" авиакомпании Azur Air, прилетевший в Барнаул из Камрани (Вьетнам). Во время посадки произошло возгорание шины первой стойки шасси. На борту находились 344 человека, включая 10 членов экипажа. Более 50 пассажиров обратились к медикам за помощью. Один из них был госпитализирован - у пострадавшего диагностировали перелом позвоночника.

Также стало известно, что экстренную посадку самолета в Барнауле вначале спутали с продолжением учений МЧС, проходившими в городе 25 сентября. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко.

"Сначала никто не поверил, что ситуация (с жесткой посадкой самолета - ИФ) реальная и что действительно необходимо принимать меры, чтобы не допустить негативных последствий", - признался Степаненко. При этом он добавил, что все службы сработали "своевременно и эффективно".

СКР Барнаул Боинг

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