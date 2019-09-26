При жесткой посадке "Боинга" в Барнауле один человек получил перелом позвоночника

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - После жесткой посадки в аэропорту Барнаула прилетевшего из Вьетнама "Боинга" госпитализировал только один пострадавший - у него диагностирован перелом позвоночника, сообщил в четверг журналистам министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

По его словам, у 48 из 49 пострадавших врачи обнаружили только легкие травмы вроде ушибов и ссадин, постреакцию на стресс, в том числе кризисное повышение артериального давления, а также обострение хронических заболеваний.

Министр отметил, что всего за помощью к врачам обратилось 25 человек, семь из их потребовали провести диагностику в стационаре, но в итоге из них госпитализировали только одного пострадавшего. Остальные получили ушибы, двое - переломы, которые можно лечить амбулаторно.

Ранее со ссылкой на данные Западно-Сибирского следственного управления СКР на транспорте сообщалось, что число пострадавших в результате жесткой посадки "Боинга" выросло к утру до 56 человек.

Вечером 25 сентября в аэропорту Барнаула совершил жесткую посадку самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air, прилетевший в Барнаул из Камрани (Вьетнам). На борту находились 344 человека, включая десять членов экипажа.