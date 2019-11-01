Освобождение белух из "китовой тюрьмы" затянулось из-за бюрократии

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Отправка последних 50 белух из "китовой тюрьмы" в Приморье задержалась из-за необходимости оформить большое количество документов, сообщил представитель Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Алексей Смородов.

Два дня назад во ВНИРО обещали, что животных погрузят на суда и повезут к месту выпуска уже 31 октября. Этого до сих пор не произошло.

"Большая партия 50 животных... Требуется дополнительное время для проверки, идентификации, составления актов, ветеринарных бумаг. Это процедура занимает определённое время", - объяснил Смородов.

По его словам, документы на передачу животных еще не подписаны, когда это будет сделано, неясно.

Ранее в ВНИРО говорили, что погразка белух задерживается из-за того, что отловщики, которым принадлежат животные, долго оформляют документы.

В Москве у центрального входа в здание Генпрокуратуры активисты коалиции "Свободу косаткам и белухам" начали пикет при поддержке "Гринписа". В коалиции считают, что отловщики пытаются сорвать выпуск животных, пользуясь неопределенностью юридического статуса оставшихся белух, которая, в свою очередь, сложилась из-за бездействия некоторых госорганов. Экологи выразили опасение, что вторую зиму в "китовой тюрьме" белухи не выдержат.

В 2018 году в Охотском море выловили больше ста белух и косаток, в том числе для продажи в китайские океанариумы. Животных поместили в вольеры бухты Средняя близ Находки, зоозащитники назвали бухту "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета было принято решение реадаптировать животных и вернуть в океан. В связи с нарушениями при их вылове были возбуждены уголовные и административные дела.

Животных начали вывозить из Приморья в Охотское море в специальных контейнерах небольшими партиями в июне. Сначала их вывозили в фурах и по реке, затем, из-за распутицы стали вывозить морем.

Последнюю партию белух было решено вывезти на двух научно-исследовательских судах одновременно.