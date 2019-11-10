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Источник раскрыл обстоятельства убийства сожительницы историка Соколова

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета, военный историк и кавалер французского ордена Почетного легиона Олег Соколов убил свою ученицу за день до расчленения, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье источник в правоохранительных органах.

"Аспирантка и сожительница Соколова Анастасия Ещенко была убита около 2:00 часов 8 ноября из обреза малокалиберной винтовки. Инцидент произошел после ссоры между Соколовым и Ещенко", - сказал собеседник агентства.

Далее Соколов, по данным источника, решил расчленить убитую, чтобы избавиться от трупа. С его слов, при обыске в квартире ученого, где случилось преступление, обнаружили ножовку, ножи, топор, голову девушки, а также обрез, из которого могла быть убита Ещенко, и почти полсотни патронов.

63-летнего историка, доцента СПбГУ, кавалера французского ордена Почетного легиона, специалиста по военной истории Франции и основоположника военно-исторической реконструкции в России Олега Соколова задержали в субботу, 9 ноября. В СКР сообщали, что мужчину достали из реки Мойки с рюкзаком, в котором оказались две женские руки и травматический пистолет. Соколова отправили в больницу с переохлаждением.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Соколов подозревается в убийстве своей выпускницы, с которой он сожительствовал и вел исторические исследования. Убитой Анастасии Ещенко было 24 года, она переехала в Петербург из Краснодарского края, успешно окончила бакалавриат и магистратуру СПбГУ, училась в аспирантуре.

Как ранее в воскресенье сообщил "Интерфаксу" адвокат Соколова Александр Почуев историк доставлен на допрос в СКР. Меру пресечения ему должны избрать в понедельник.

Санкт-Петербург Олег Соколов

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