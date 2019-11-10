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Историка Соколова после допроса оставили в СИЗО

Историка Соколова после допроса оставили в СИЗО
Цветы у дома историка Олега Соколова в Петербурге в память об убитой девушке
Фото: Ирина Яровикова/ТАСС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Следователи в Петербурге завершили допрос доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки вуза Анастасии Ещенко, сообщил "Интерфаксу" адвокат ученого Александр Почуев.

Убийство девушки доцентом СПбГУ

По его словам, Соколов находится в следственном изоляторе, оснований для его госпитализации нет. На допросе, который продлился около часа, мужчина снова признал вину в убийстве девушки, новых обстоятельств преступления установлено не было, отметил адвокат.

"Защита не питает иллюзий касаемо меры пресечения, которую изберет суд. Скорее всего, его арестуют", - отметил Почуев. В то же время защитник сообщил, что окончательного решения по его ходатайству пока нет, он советуется с доверителем.

63-летнего историка, доцента СПбГУ, кавалера французского ордена Почетного легиона, специалиста по военной истории Франции и основоположника военно-исторической реконструкции в России Соколова задержали накануне после того, как его достали из реки Мойки с женскими руками и травматическим пистолетом в рюкзаке. Соколов находился в больнице с переохлаждением, но уже в воскресенье его доставили к следователям для допроса.

Как стало известно, жертвой ученого стала его сожительница 24-летняя Анастасия Ещенко, которая окончила СПбГУ и училась в аспирантуре. Источник в силовых структурах сообщил, что девушка была убита около 2:00 часов 8 ноября из обреза малокалиберной винтовки. Инцидент произошел после ссоры между Соколовым и Ещенко. На следующий день мужчина расчленил труп: в его квартире найдены ножовка, ножи, топор. Также при обыске были обнаружены останки погибшей.

Как сообщалось, меру пресечения Соколову будут избирать в понедельник в Октябрьском районном суде Петербурга. Следствие будет ходатайствовать об аресте.

Хроника 09 – 10 ноября 2019 годаУбийство девушки доцентом СПбГУ
Санкт-Петербург Олег Соколов

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