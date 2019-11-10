Историка Соколова повезли из больницы на допрос по делу об убийстве

Представители СКР возле дома Олега Соколова в Петербурге Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Доцента Санкт-Петербургского университета Олега Соколова, которого подозревают в убийстве своей ученицы, везут на допрос в СКР, сообщил "Интерфаксу" адвокат ученого Александр Почуев.

Он сообщил, что состояние здоровья госпитализированного с переохлаждением историка удовлетворительное.

"Настаивать на выездном заседании (по избранию меры пресечения - ИФ) мы не будем", - сказал Почуев.

Как сообщили "Интерфаксу" ранее в воскресенье в пресс-службе городского управления СКР, меру пресечения подозреваемому будут избирать в понедельник в Октябрьском районном суде. Следствие будет просить об аресте Соколова. Защита пока не определилась с ходатайством.

Как сообщалось, 63-летнего Соколова задержали накануне. Его достали из реки Мойки с двумя женскими руками и травматическим пистолетом в рюкзаке. Ученого с переохлаждением госпитализировали.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что жертвой Соколова стала его сожительница, которая ранее была его ученицей. Собеседник агентства рассказал, что в квартире историка были найдены фрагменты тела и пила.