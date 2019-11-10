Поиск

Историка Соколова повезли из больницы на допрос по делу об убийстве

Историка Соколова повезли из больницы на допрос по делу об убийстве
Представители СКР возле дома Олега Соколова в Петербурге
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Доцента Санкт-Петербургского университета Олега Соколова, которого подозревают в убийстве своей ученицы, везут на допрос в СКР, сообщил "Интерфаксу" адвокат ученого Александр Почуев.

Он сообщил, что состояние здоровья госпитализированного с переохлаждением историка удовлетворительное.

"Настаивать на выездном заседании (по избранию меры пресечения - ИФ) мы не будем", - сказал Почуев.

Как сообщили "Интерфаксу" ранее в воскресенье в пресс-службе городского управления СКР, меру пресечения подозреваемому будут избирать в понедельник в Октябрьском районном суде. Следствие будет просить об аресте Соколова. Защита пока не определилась с ходатайством.

Как сообщалось, 63-летнего Соколова задержали накануне. Его достали из реки Мойки с двумя женскими руками и травматическим пистолетом в рюкзаке. Ученого с переохлаждением госпитализировали.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что жертвой Соколова стала его сожительница, которая ранее была его ученицей. Собеседник агентства рассказал, что в квартире историка были найдены фрагменты тела и пила.

Хроника 09 – 10 ноября 2019 годаУбийство девушки доцентом СПбГУ
Санкт-Петербург Олег Соколов

Новости по теме

Новости

В Самаре вынужденно сел самолет из-за курения в туалете пассажирки

Убийство девушки доцентом СПбГУ

Подозреваемому в убийстве историку Соколову изберут меру пресечения 11 ноября

Подозреваемому в убийстве историку Соколову изберут меру пресечения 11 ноября

Всех животных из "китовой тюрьмы" в Приморье выпустили на свободу

Всех животных из "китовой тюрьмы" в Приморье выпустили на свободу

В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП в Красноярском крае

Убийство девушки доцентом СПбГУ

Задержанный в Петербурге историк признался в убийстве бывшей студентки

Задержанный в Петербурге историк признался в убийстве бывшей студентки

Двое погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком под Красноярском

Минэк в ближайшие дни внесет в Правительство план приватизации до 2022 года

Что произошло за день: суббота, 9 ноября

Убийство девушки доцентом СПбГУ

Историка Соколова проверят на причастность к избиению другой студентки

Путин понадеялся на помощь искусственного интеллекта в борьбе с бюрократической машиной

Путин понадеялся на помощь искусственного интеллекта в борьбе с бюрократической машиной
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');