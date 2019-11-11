В связи с заражением сотрудников "Ленты" дизентерией возбуждено уголовное дело

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В Петербурге возбудили уголовное дело после массового заражения сотрудников офиса "Лента" кишечной инфекцией в столовой. Как сообщило региональное управление Следственного комитета, дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, такие услуги оказывали неустановленные лица из числа руководства ООО "Лента", занимавшиеся организацией питания для сотрудников. В результате с 3 по 5 ноября 92 человека заразились острой кишечной инфекцией и некоторым потребовалась госпитализация, говорится в пресс-релизе.

В Роспотребнадзоре ранее подсчитали, что всего заболели 155 человек, 16 из которых на утром 11 ноября оставались в больницах. Глава регионального управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова заявила, что у многих диагностировали дизентерию Зонне, а ее источником мог быть только человек. По ее словам, вспышку инфекции вызвал сотрудник столовой, который скрыл заболевание.

Суд предписал столовую закрыть на 37 дней.