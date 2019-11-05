В Петербурге более 50 сотрудников "Ленты" отравились за "шведским столом"

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Более полусотни сотрудников ООО "Лента" получили острую кишечную инфекцию, пообедав в служебной столовой магазина в Петербурге, сообщило управление Роспотребнадзора по Северной столице во вторник.

По данным управления, с 3 по 5 ноября кишечная инфекция зарегистрирована в 55 случаях (53 - сотрудники центрального офиса ООО "Лента", один - работник пищеблока, один - родственник заболевшего сотрудника). Массовое отравление зарегистрировано в магазине на улице Савушкина, дом 112. По состоянию на 5 ноября в больницу имени Боткина госпитализированы 26 заболевших.

"В ходе санитарно-эпидемиологического расследования в столовой ООО "Лента", где питание организовано по типу "шведский стол", выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства: не соблюдаются температурный режим и сроки хранения пищевой продукции; мясная продукция не имеет маркировочных ярлыков; производственный инвентарь и оборудование используются не по назначению; отсутствуют личные медицинские книжки сотрудников", - говорится в сообщении.

Более 200 кг пищевой продукции с нарушением условий хранения, а также без маркировочных ярлыков снято с реализации, подчеркивается в пресс-релизе.

"Управлением проведено медицинское освидетельствование контактных сотрудников и работников пищеблока ООО "Лента", установлено медицинское наблюдение за контактными лицами, проведено лабораторное обследование работников пищеблока, организованы дезинфекционные мероприятия", - отмечается в релизе Роспотребнадзора.

В отношении столовой петербургской "Ленты" составлен протокол о временном запрете деятельности с 5 ноября. Материалы дела об административном правонарушении оформляются для направления в суд для приостановления деятельности магазина.

Комментарием "Ленты" "Интерфакс" пока не располагает.