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Сотрудников офиса "Ленты" заразил дизентерией сотрудник столовой

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Источником кишечной инфекции в центральном офисе "Ленты" в Петербурге стал сотрудник столовой, который скрыл свое заболевание, заявила руководитель петербургского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова. По ее словам, от него заразились 155 человек.

Проверка Роспотребнадзора показала, что столовая в "Ленте" хорошо оснащена и там использовали продукты хорошего качества. У заболевших нашли дизентерию Зонне.

"Источником дизентерии Зонне может быть только человек", - заявила Башкетова.

Вспышка кишечной инфекции в "Ленте" началась в первых числах ноября. В конце прошлой недели сообщалось о сотне пострадавших, у которых диагностировали дизентерию Зонне, нетипированную дизентерию или инфекцию неустановленной этиологии.

В больницу попали 43 заболевших. Сейчас в стационаре остаются 16 человек, сказала Башкетова.

Приморский суд Петербурга закрыл эту столовую на 37 дней.

"Лента" - крупнейшая сеть гипермаркетов и четвертый по выручке ритейлер в России. На 30 сентября под управлением компании было 375 магазинов, в том числе 246 гипермаркетов и 129 супермаркетов. Вспышка инфекции произошла в офисе ритейлера на улице Савушкина.

Петербург Лента Роспотребнадзор Наталия Башкетова

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